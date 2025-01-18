ВОЙНА В Украине Реестр убытков Украины начал принимать заявления на возмещение ущерба людям, потерявшим близких на войне

2025-01-18 11:33

Реестр убытков, нанесенных агрессией рф против Украины, с 16 января 2025 года начал принимать заявления на возмещение от членов семей, потерявших близких родственников из-за полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Реестра убытков.

Семьи, потерявшие близких членов семьи в результате полномасштабного вторжения рф, могут подать заявление в категории А2.1.

"Эта категория заявлений касается возмещения вреда за душевную боль и страдания, вызванные утратой близкого члена семьи", - говорится в сообщении.

Утрата близкого члена семьи - это вторая категория заявлений, открытая для представления в Реестр.

Первая категория касается повреждения или уничтожения жилого недвижимого имущества, прием заявлений к которому в настоящее время приостановлен из-за кибератаки. Возможность подать заявление по этой категории восстановится, "как только соответствующие государственные реестры возобновят свою работу в полном объеме".

Реестр убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5, он является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны.

К Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз. Реестр имеет ориентировочно 13000 заявлений по категории "повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества", с общей суммой заявленного ущерба более 800 миллионов евро.