В соцсетях ходят видео обстрела оккупантами Бахмута фосфорными бомбами

Российские захватчики обстреливают город Бахмут, что в Донецкой области, фосфорными бомбами. Такое видео распространяется в социальных сетях. Также об этом сообщил в своем Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"В Мариуполе было то же самое. Когда не могут ничего сделать - начинается фосфор", - написал Андрющенко.
Видео также появилось в Telegram-канале Сил специальных операций.
"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!" - указано в сообщении, сопровождающем видео.
Напомним
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, оккупанты заменяют штурмовые отряды десантников "вагнеровцами", которых для этого стягивают с других направлений.