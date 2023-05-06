ВОЙНА В Украине В соцсетях ходят видео обстрела оккупантами Бахмута фосфорными бомбами

2023-05-06 14:03

 

Российские захватчики обстреливают город Бахмут, что в Донецкой области, фосфорными бомбами. Такое видео распространяется в социальных сетях. Также об этом сообщил в своем Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе было то же самое. Когда не могут ничего сделать - начинается фосфор", - написал Андрющенко.

Видео также появилось в Telegram-канале Сил специальных операций.

"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!" - указано в сообщении, сопровождающем видео.

 

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, оккупанты заменяют штурмовые отряды десантников "вагнеровцами", которых для этого стягивают с других направлений.

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