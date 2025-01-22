Фото-видео видео Владимир Зеленский на Софийской площади обратился к украинцам по случаю Дня Соборности Украины

2025-01-22 13:34

Президент Владимир Зеленский на Софийской площади в Киеве обратился к украинцам по случаю Дня Соборности Украины.

"Миллионы из нас - вместе. И вместе смогли выстоять, сохранить Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове - "вместе" - скрытая сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами!", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что 24 февраля стало экзаменом для украинского единства.

"Каждый год в этот день (Соборности) мы всегда вспоминали эти уроки соборности, мы делали живые цепи, мы говорили, как важно беречь единство и быть бок о бок. Но настал день, и нам выпало это доказать. 24 февраля. День, ставший решающим моментом. Таким вызовом стал. Таким экзаменом на единство, на зрелость, на веру в Украину. И мы объединились. Украинцы все объединились. Не декларативно, не на бумаге, не по какой-то команде, а по зову внутри", - сказал Зеленский.

Он заверил, что украинское государство выстоит, и на Софийскую площадь будут приходить люди.

"И в День Соборности, и во все другие праздники. Под сине-желтым флагом. В нашем государстве. И мы сделаем все, чтобы так было. Чтобы было не стыдно перед ними, чтобы они знали, что мы не повторили ошибок прошлого. И Украина есть. Украина единая. Мирная. Соборная", - подчеркнул президент.