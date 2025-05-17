Мир Против игроков Реала возбудили уголовное дело - футболистам грозит до пяти лет тюрьмы

2025-05-17 08:28

Верховный суд Канарских островов возбудил уголовное дело против четырех игроков молодежного состава Реала, среди которых - Рауль Асенсио.

Инцидент произошел еще в 2023 году - тогда футболистов задержали по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

Отмечается, что суд завершил предварительное расследование и официально выдвинул обвинения. Всем четырем инкриминируют запись и распространение видео, что влечет за собой наказание - до пяти лет лишения свободы.

Суд уже сообщил о завершении следствия и официальном возбуждении дела против игроков Реала.