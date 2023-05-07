ВОЙНА В Украине фото Паника и очередь на Чонгаре: мэр рассказал об эвакуации из Мелитополя

2023-05-07 08:20

Россияне, объявив "эвакуацию" из оккупированного Мелитополя, устроили сумасшедшую панику и длинную очередь на въезде в Крым.

Оккупанты, которые объявили "эвакуацию" на юге Украины, спровоцировали сильную панику и огромные очереди по дороге в Крым. Об этом вечером в субботу, 6 мая, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, захватчиков и тех, у кого есть специальные пропуска, на оккупированный полуостров пускают вне очереди, также в отдельной очереди стоят грузовики с награбленным.

"Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Фото "без слов" на КПП Чонгар (контрольно-пропускной пункт - Ред.) по дороге из Мелитополя в Крым", - отметил Федоров

Он добавил, что для того чтобы попасть на полуостров, тысячи легковых машин должны простоять в очереди минимум пять часов.

Федоров также рассказал о грабеже имущества на Мелитопольщине. По данным жителей оккупанты вывезли даже щебень с завода в Обильном.



Ранее в субботу Федоров предупредил о провокациях окупантов. По его словам, "эвакуация" идет слишком быстро: автобусы отъезжают раз в 20-30 минут. В автобусах только треть гражданских, а все остальные – переодетые военные.



Как уже сообщалось, 5 мая россияне объявили "эвакуацию" в оккупированной части Запорожской области. Жителей 18 населенных пунктов, в том числе у городов, якобы временно вывезут в глубь региона из-за обстрелов в прифронтовой зоне.