Жизнь Десятки украинских водителей на границе с Польшей запросили эвакуации, но есть проблема

2023-11-29 15:38

25 водителей, находящихся на заблокированных пунктах пропуска со стороны Польши, выразили желание эвакуироваться. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет Суспильне.



"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сейчас собирает и верифицирует информацию для эвакуации водителей, заблокированных с польской стороны границы. В настоящее время такое желание выразили 25 водителей", - сказал Деркач.



Чиновник отметил важность урегулирования вопроса возвращения водителей обратно за своими грузовиками в Польшу.



"Ведь согласно условиям выезда военнообязанных водителей, выполняющих коммерческие перевозки, водитель может выехать только с грузовиком. Министерство отмечает, что условия для возвращения за грузовиками будут созданы без изъятия из системы Шлях и в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины", - сказал чиновник.



Один из водителей, находящийся на пропускном пункте Краковец – Корчева, сказал Суспильному, что на самом деле никто не будет эвакуироваться, поскольку за груз отвечает водитель.



"Груз - не на машине, и не на фирме, за груз отвечает водитель. Если уехал домой, приехал обратно, а машина пуста? А машина на миллион долларов! И что тогда делать? Кто за это будет отвечать? Ну как это ее оставить и поехать домой?! Какая эвакуация? Все везут груз! В одной машине бывает до миллиона и за миллион евро товара", - сказал водитель.