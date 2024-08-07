ВОЙНА В Украине Прорыв до 25 километров: роССийские пропагандисты паникуют из-за наступления ВСУ в Курской области

2024-08-07 21:37

Российские военные блогеры и пропагандисты страны-агрессора выражают серьезную обеспокоенность относительно ситуации в Курской области. По их сообщениям, украинские войска ведут активные боевые действия в приграничных районах, в частности в городе Суджа.

"Z-каналы" сообщают о развитии наступления украинской армии. По их мнению, захват Суджи - вопрос ближайшего времени. По словам пропагандистов, в городе продолжаются бои, а сопротивление оказывают преимущественно пограничники и разрозненные подразделения министерства обороны и полиции.

Военный обозреватель под псевдонимом "Военный осведомитель" утверждает, что украинские силы не смогли с наскока войти в город, но за ночь сконцентрировали резервы и начали продвигаться севернее и южнее населенного пункта, пытаясь отрезать его от дорожного сообщения.

Пропагандист с позывным "Рамзай" жалуется на слабое вооружение российских подразделений в этом районе. По его словам, за два года, прошедшие со времени отступления из Харьковской области, на этом направлении изменилось очень мало. Он отмечает нехватку тяжелой техники, устаревшую тактическую связь и ограниченное количество современных противотанковых средств.

Другой военный блогер под ником "Позывной OSETIN" сетует на ухудшение погоды, что может усложнить работу авиации и операторов дронов. Он выражает удивление сложившейся ситуацией и спрашивает, можно ли прислать хоть кого-то на помощь.

Пропагандист с канала "Воевода Вещает" утверждает, что украинские силы продолжают вводить в бой резервы и фактически окружили Суджу. Он характеризует ситуацию как "пи*дец" и сомневается, что кто-то понесет за это ответственность.

Юрий Подоляка, еще один известный российский пропагандист, пессимистично оценивает шансы удержать город, учитывая близость украинских резервов и перерезанные коммуникации.

Военный корреспондент с позывным "Котенок" сообщает о вхождении украинских сил в Коренево и Суджу - два приграничных районных центра Курской области. По его информации, боевые действия ведутся непосредственно в пределах населенных пунктов. Кроме того, он утверждает, что украинские диверсионно-разведывательные группы замечены в 65 километрах от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция.