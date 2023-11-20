Экономика На границе значительно уменьшилась очередь грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии

2023-11-20 15:39

На Закарпатье возле границы со стороны ЕС за несколько дней очереди грузовиков уменьшились вдвое. Об этом сообщила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, пишет Укринформ.

"Закарпатские таможенники фиксируют значительное уменьшение очередей грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии. По состоянию на утро 20 ноября перед КПП Захонь-Тиса ожидает въезд в Украину 195 фур, перед КПП Вышнее Немецкое-Ужгород - 150 грузовиков", - сказала спикер.

Сообщается, что вчера грузовиков, переехавших на словацкую и венгерскую границы для въезда в Украину с польского направления, было вдвое больше - 400 с венгерской стороны и 370 - со словацкой.

Отмечается, что раньше закарпатские таможенники доукомплектовали личный состав, чтобы за сутки оформлять и пропускать больше автомобилей, переехавших с польского направления.