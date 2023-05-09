ВОЙНА В Украине КАРТА Враг начал принудительную эвакуацию из временно оккупированного Энергодара

2023-05-09 09:24

Окупанти розпочали евакуацію жителів із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області, — Генштаб.

Людей із російськими паспортами відвозять на місцеві бази відпочинку у Бердянську та Приморську.

Крім цього, у місті відучора закінчилося паливо на заправках і погано працюють банкомати. Також частково зник інтернет, а ціни на продукти зросли.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

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Кого принудительно мобилизуют в мае, а какие категории мужчин могут идти воевать только по желанию 2023-05-09 11:33
Олександр Сирський знову побував на сході й обговорив оборону Бахмута 2023-05-09 10:26