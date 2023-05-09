Окупанти розпочали евакуацію жителів із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області, — Генштаб.
Людей із російськими паспортами відвозять на місцеві бази відпочинку у Бердянську та Приморську.
Крім цього, у місті відучора закінчилося паливо на заправках і погано працюють банкомати. Також частково зник інтернет, а ціни на продукти зросли.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.