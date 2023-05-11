ВОЙНА В Украине росіяни захлинуться власною кров'ю, – Кирило Буданов звернувся до українців

2023-05-11 15:37

Рашисти захлинуться кров'ю, – очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українців у День пам'яті й пообіцяв помсту.

Розв’язавши війну, окупанти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Однак терористи зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою.

Він наголосив, що за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, незліченні жертви й страждання дітей і матерів українці помстяться росії.

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2023-05-11 15:37
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ВОЙНА В Украине

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Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow 2023-05-11 16:05
росіяни захлинуться власною кров'ю, – Кирило Буданов звернувся до українців 2023-05-11 15:37