ВОЙНА В Украине МВД вводит жесткий контроль за сдачей экзаменов по вождению - везде установят камеры

2023-05-12 11:34

Министерство внутренних дел решило усилить контроль за сдачей как теоретических, так и практических экзаменов по вождению. Об этом рассказал министр Игорь Клименко.

"На сегодняшний день назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины, – чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспорта. Мы хотим минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующей чистой сдачи этих экзаменов", – отметил он.

По его словам, классы, где сдают теоретические экзамены, до конца этого года будут оборудованы камерами без слепых зон. Они позволят идентифицировать лицо каждого человека, который придется сдавать экзамен.

Кроме того, до конца года планируется оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон – чтобы видеть курсанта, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки.

По словам Клименко, эти машины будут оборудованы трекерами с определением маршрута движения. Также будет производиться полная аудиозапись из салона автомобиля.