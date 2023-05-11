ВОЙНА В Украине КАРТА "Оружие для побед": в США показали, куда достанут ракеты Storm Shadow

2023-05-11 16:48

 

Эти ракеты способны поразить любые цели на оккупированных территориях, а также в глубоком тылу РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро продемонстрировал, куда могут достать ракеты Storm Shadow. Их, по данным СМИ, получила Украина.

В Twitter Массаро показал, что Украина потенциально может достать ракетами Storm Shadow по любым целям на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Более того, эти ракеты доберутся до тыловых районов России, а также могут поразить любой объект на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси.

"Storm Shadows действительно является оружием для побед в войне. Все российские военные позиции сейчас в зоне поражения. Керченский мост в зоне поражения. Российские линии поставок придется переместить еще дальше", – отметил Массаро.

Оружие для побед - что известно о Storm Shadow

Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности разработана Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. Дальность-более 250 километров.

Эксперты MBDA Missile Systems, считают, что это" оружие глубокого удара", способное несмотря на погоду, время года и время суток. Она оснащена усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности. После запуска она опускается на высоту, огибающую местность, чтобы избежать обнаружения.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow

2023-05-11 16:05

США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – СМИ

2023-05-10 18:26

Нидерланды обсуждают с США, Британией и Данией передачу Украине F-16 - премьер

2023-05-09 19:35

Великобритания готовится дать Украине ракеты дальнего радиуса действия − WP

2023-05-09 18:36

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция

2023-05-11 18:26

КАРТА "Оружие для побед": в США показали, куда достанут ракеты Storm Shadow

2023-05-11 16:48

Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow

2023-05-11 16:05

росіяни захлинуться власною кров'ю, – Кирило Буданов звернувся до українців

2023-05-11 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция 2023-05-11 18:26
КАРТА "Оружие для побед": в США показали, куда достанут ракеты Storm Shadow 2023-05-11 16:48
Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow 2023-05-11 16:05
росіяни захлинуться власною кров'ю, – Кирило Буданов звернувся до українців 2023-05-11 15:37