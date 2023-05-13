ВОЙНА В Украине "ВСУ успешно прорывают фланги": Пригожин позвал Шойгу в Бахмут

2023-05-13 08:48

 

По его словам, ВСУ совершили ряд успешных контратак на флангах, за которые отвечали кадровые российские военные.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин вновь обостряет конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На этот раз он неожиданно пригласил главу Минобороны в Бахмут Донецкой области, за который идут тяжелые бои.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, главарь "Вагнера" пригласил Шойгу в Бахмут публично, заявив о том, что украинские воины прорвали фланги, за которые отвечали подразделения ВС РФ.

"На флангах ЧВК "Вагнер", где находятся подразделения ВС РФ, противник совершил ряд успешных контрнатак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - заявил Пригожин в открытом письме, адресованном Шойгу.

При этом Пригожин похвастался, что его боевики якобы захватили Бахмут на 95%. Письмо датировано 11 мая.

 

 

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