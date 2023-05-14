ВОЙНА В Украине Массовые авиакатастрофы в Брянской области: Игнат ответил, кто сбил роССийские самолеты

2023-05-14 12:14

По заявлению Воздушных сил, к авиакатастрофам причастна российская ПВО.

В воздушных силах сообщили, что в течение 13 мая Россия потеряла в Брянской области пять военных самолетов.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне 14 мая.

"Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа, осуществляла атаку Украины из Брянской области. Они это делают ежедневно. Совершали удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в общем, видимо, нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных". людей, наши регионы", – сказал он.

По его словам, к массовым авиакатастрофам причастна сама Россия.

"Получается, да. Да, конечно. "Черный день авиации" — они уже это признали, есть анализ. Кого они собираются увольнять, наказывать за происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", — отметил Игнат.

Напомним,В субботу, 13 мая, на территории Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35, в результате аварий погибли 9 российских летчиков. Официально Россия не назвала причины массовых катастроф боевой авиационной.