ВОЙНА В Украине В Минобороны намекнули, когда F-16 будут патрулировать небо Украины

2023-05-21 14:10

Истребители F-16 могут начать патрулировать украинское небо уже этой осенью. В Минобороны Украины намекнули на "военно-воздушный блокбастер".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства.

"Уже этой осенью! Самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!", - пишет пресс-служба Министерства обороны Украины.

F-16 для Украины

Недавно премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о совместной работе по созданию коалиции истребителей для передачи Украине F-16.

Ряд стран заявил о готовности передать нашим воинам свои самолеты, однако Соединенные Штаты Америки некоторое время запрещали начало учений для наших пилотов. Уже во время саммита G7 глава Белого дома Джо Байден заявил о том, что Штаты поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Агентство рассказало о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать. В частности, генерал-лейтенант Николай Олещук описал все возможности F-16.