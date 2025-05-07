ВОЙНА В Украине Чехия будет обучать украинских пилотов работе на боевых истребителях F-16 и учебно-боевых L-39

2025-05-07 09:35

Чехия будет проводить обучение украинских пилотов на самолетах двух типов на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Что касается сотрудничества в военной области, мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами, с коалицией желающих будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Это обучение будет проходить здесь, на базах в Чешской Республике. Украина учит пилотов истребителей на чешских моделях, которые поставляются в Украину успешно", - заявил Фиала.

По его словам, продолжается и чешская артиллерийская инициатива.

"Нам удается обеспечивать поставки так, как мы это запланировали, и далее будем это продолжать делать", - отметил премьер и добавил, что с начала года Чехия поставила Украине полмиллиона боеприпасов.

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