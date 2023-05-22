ВОЙНА В Украине На ЗАЭС блэкаут: "Энергоатом" заявляет о возможности аварии с последствиями для всего мира

2023-05-22 16:05

Из-за обстрелов российских захватчиков ЗАЭС уже в седьмой раз с начала оккупации станции переходит в режим блэкаута.

На Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут, в связи с чем "Энергоатом" заявляет о возможности аварии с радиационными последствиями для всего мира.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Отмечается, что в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов в 05:26 сегодня, 22 мая, отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750кв, от которой была запитана временно оккупированная Запорожская АЭС.

"Уже в седьмой раз с начала оккупации (4 марта 2022 года) украинской станции российскими террористами ЗАЭС переходит в режим блэкаута", - отметили в "Энергоатоме".

Так, после потери внешнего питания, которое является жизненно необходимым для работы насосов охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и ядерных реакторах энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС.

"Запаса горючего для них хватит на десять суток. Обратный отсчет начался. В случае невозможности восстановить внешнее питание станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - отметили в компании.

Подчеркивается, что дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, господство на станции нелегитимного и неподготовленного оккупационного руководства, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к непоправимому.

"Именно поэтому Запорожскую АЭС немедленно должны вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом", с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и возобновлением ядерной и радиационной безопасности объекта. Сейчас для этого необходимы срочные действия всего международного сообщества",- говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что ядерный терроризм России должен быть немедленно остановлен, а захватчики должны покинуть территорию станции и ее города-спутника Энергодар.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция уже год находится в российской оккупации. Станция неоднократно оказывалась на грани катастрофы из-за действий оккупантов.

По состоянию на 16 мая 2023 года сообщалось о том, что россияне на ЗАЭС жестче контролируют атомщиков.

По состоянию на 19 мая 2023 года российские войска окопались на украинской ЗАЭС. Сообщалось, что захватчики обустраивают оборонительные рубежи в районе станции.

21 мая 2023 года в "Энергоатоме" предупредили, что оккупация ЗАЭС завершится Чернобыльской катастрофой. Президент "Энергоатома" Петр Котин отметил, что на ЗАЭС есть шесть реакторов с ядерным топливом и шесть заполненных бассейнов отработавшего топлива. Он подчеркнул, что в зависимости от масштабов повреждения, речь может идти о локальном загрязнении или о "масштабе Чернобыля или размере Фукусимы".