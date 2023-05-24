ВОЙНА В Украине Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

2023-05-24 11:21

Якщо у вас виникли проблеми або питання під час проходження військово-лікарської комісії, можна звертатись на номери гарячих ліній:

Міністерство оборони України

  • отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;
  • необхідні документи для ВЛК;
  • оскарження рішень ВЛК;
  • виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.

 0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

  • Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;
  • ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;
  • прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.

 0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

  • Лікування у військово-медичних закладах;
  • медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

 (044) 522 83 58

 Сили територіальної oборони ЗСУ

Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
 0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

Підтримка ветеранів війни

 (063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;

(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
 (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

 Урядовий контактний центр

1545 - загальна урядова гаряча лінія;

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

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