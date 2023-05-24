Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

Якщо у вас виникли проблеми або питання під час проходження військово-лікарської комісії, можна звертатись на номери гарячих ліній:
Міністерство оборони України
0 800 500 442
Міністерство охорони здоров’я України
0 800 60 20 19
Командування Медичних сил Збройних Сил України
(044) 522 83 58
Сили територіальної oборони ЗСУ
Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
0 800 507 028
Міністерство у справах ветеранів України
Підтримка ветеранів війни
(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;
(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.
Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб
Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
(044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)
Урядовий контактний центр
1545 - загальна урядова гаряча лінія;
1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.