ВОЙНА В Украине Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

2023-05-24 11:21

Якщо у вас виникли проблеми або питання під час проходження військово-лікарської комісії, можна звертатись на номери гарячих ліній:

Міністерство оборони України

отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;

необхідні документи для ВЛК;

оскарження рішень ВЛК;

виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.

0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;

ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;

прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.

0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Лікування у військово-медичних закладах;

медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

(044) 522 83 58

Сили територіальної oборони ЗСУ

Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

Підтримка ветеранів війни

(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;

(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

(044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

1545 - загальна урядова гаряча лінія;

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.