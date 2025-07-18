ВІЙНА В Україні На Дніпропетровщині затримано медиків ВЛК, які підробляли документи для ухилянтів від мобілізації

2025-07-18 09:29

Посадовцю регіонального ВЛК на Дніпропетровщині та колишній медсестрі повідомили про підозру за підробку медичних документів для ухилення від мобілізації. За цією схемою щонайменше 60 осіб уникли призову. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишній медсестрі місцевої лікарні, які допомагали чоловікам ухилятися від служби, підробляючи медичні документи", - зазначили у повідомленні.

Зауважується, що саме медпрацівниця була організаторкою схеми. Спільно з посадовцем ВЛК вона підшукувала осіб та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я.

Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів залежно від платоспроможності призовника.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби. Внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб.

Зокрема слідчі задокументували кілька епізодів, коли фігуранти намагалися "витягти" осіб з ТЦК, які вже мали вирушати на навчання. У таких випадках вони намагалися передати хабарі службовим особам ТЦК.

Колишній медпрацівниці повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період за ч. 1 ст. 114-1 КК України, пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України та наданні неправомірної вигоди службовій особі за ч. 2, ч. 3 ст. 369 КК України.

Тоді як посадовцю ВЛК інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України та надання неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 369 КК України.

Нині встановлюють інших можливих учасників злочинної групи.