ДБР викрила на Житомирщині нову схему оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам

2026-02-26 13:32

На Житомирщині судитимуть трьох учасників організованої групи, які виготовляли фіктивні документи для військовозобов’язаних для оформлення групи інвалідності. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Місцева підприємниця разом із двома лікарями з Житомира налагодила схему оформлення фіктивного лікування для "клієнтів". Спільники видавали направлення та готували документи про нібито стаціонарне лікування чоловіків, які фактично його не потребували. Псевдопацієнти отримували підроблені виписки з медичних карток та інші довідки, які згодом ставали підставою для ухвалення рішень щодо призначення інвалідності.

Отримання коштів та передача готових документів брала на себе цивільна організаторка. Вартість "послуг" коливалась від 200 до 8000 доларів з людини - залежно від фінансових можливостей замовника.

Працівники ДБР повідомили про підозру організаторці у липні, а двом медикам - у грудні 2025 року.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.