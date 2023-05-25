ВОЙНА В Украине Камеры будут везде: в МВД рассказали, когда и как изменятся экзамены в ГАИ

2023-05-25 18:26

 

По новой системе для получения допуска к экзамену по теории украинцам не обязательно нужно будет посещать автошколу.

В Украине будет изменена система выдачи водительских удостоверений. Планируется, что изменения вступят в силу до конца 2023 года.

Как заявил в министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина, изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена. По новой системе для получения допуска к экзамену по теории украинцам не обязательно нужно будет посещать автошколу.

Теперь можно будет подготовиться к экзамену самостоятельно или с репетитором. Кроме того, будет усилена проверка во время сдачи экзамена по теории. "Мы запрещаем в этих классах находиться посторонним лицам, вместо одной камеры ставим четыре камеры. Мы уничтожаем полностью возможность существования слепых зон. Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД", - объяснил министр.

Экзамен по вождению украинцы будут сдавать на более современных автомобилях, устаревших моделей не будет.

"Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, "Лад" точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска", - сказал он, уточнив при этом, что машинах будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя, также будет аудиозапись.

"Подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это позволит? Это позволит каждому желающему сдать экзамен пожаловаться на действия инструктора", - объяснил глава МВД.

Кроме того, по словам министра, в Украине почти в три раза уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать экзамены на получение водительских прав. Пока их по всей Украине 148, а будет только 55.

Водительские права в Украине

С начала 2023 года в Украине практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

С 14 декабря 2023 года водителям можно больше не получать пластиковые водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Вместо них можно пользоваться цифровыми в "Дія".

15 мая 2023 года заместитель начальника Центра по вопросам внедрения цифровых инноваций Главного сервисного центра МВД Александр Погорелый заявил о том, что в ведомстве хотят создать для людей такие прозрачные условия, чтобы "получить водительское удостоверение возможно было исключительно, когда ты имеешь знания и соответствующие навыки". Экзамены будут проводить с применением видеонаблюдения и звукозаписи.

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