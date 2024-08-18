Жизнь Как обменять водительское удостоверение, которое выдали впервые: объяснение МВД

2024-08-18 10:30

 

Украинцам выдают первое водительское удостоверение только на два года. После окончания этого срока документ необходимо обменять.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили в ведомстве, водители могут получить новый документ на следующий день после истечения срока действия водительского удостоверения. Это можно сделать:

  • в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении;
  • онлайн через Кабинет водителя;
  • онлайн через приложение "Дія".

Обмен в сервисном центре

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре необходимо взять талон на получение услуги через е-запись или в терминале сервисного центра.

С собой необходимо иметь:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • удостоверение водителя, подлежащее обмену.

Во время действия военного положения медицинская справка не является обязательной.
Обмен в онлайн-формате

Для того, чтобы обменять водительское удостоверение в онлайн-формате, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении "Дія".

После этого нужно выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения - цифровое или пластик. После этого указать способ получения - в любом сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты" по Украине или курьером по указанному адресу.

При этом в МВД напомнили, что если лицо совершило более двух нарушений правил дорожного движения, то обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае нужно будет повторно сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

 

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