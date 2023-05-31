ВОЙНА В Украине План контрнаступления Украины впечатляет - сенатор США Грэм

2023-05-31 16:05

 

По его словам, когда украинское контрнаступление начнется, россиян "будет ждать грубое пробуждение".

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что план контрнаступления Украины "впечатляет". Об этом он заявил в интервью Politico.

Когда украинское контрнаступление начнется, россиян "будет ждать грубое пробуждение", - заявил он СМИ после поездки в Киев на выходных. "В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцев", - добавил политик.

Грэм, которого Россия хочет арестовать за поддержку Украины, не стал раскрывать никаких подробностей о кампании или ее сроках. Но сказал, что "операции по формированию" - то есть удары, которые растягивают российскую оборону - уже начались, а это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро.

Контрнаступление Украины: последние новости

В ОП заявили, что контрнаступление будет запущено после того, как союзники передадут Украине необходимое вооружение.

А недавно Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, опубликовал видеоролик, сопровождая его словами "Пришло время возвращать свое".

29 мая президент Владимир Зеленский заявил, что решение о временных рамках для перемещения украинских войск уже принято.

Издание The Times сообщает, что легион "Свобода России" набирает тысячи людей для атаки на Москву.

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