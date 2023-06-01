ВОЙНА В Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг четко дал понять, что считает рф - страной-террористом

2023-06-01 14:29

Ракетные обстрелы и атаки дронов, которые московия совершает против Украины, являются военным преступлением и террористическим нападением. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран альянса в Осло, сообщает Укринформ.

"Умышленные атаки на гражданское население являются военным преступлением. Есть параллели между тем, что мы видели здесь, в Норвегии 22 июля 2011 года (теракты, совершенные Андерсом Брейвиком, с большим количеством жертв) и агрессивной войной против суверенного независимого государства Украины. Намерения таковы же - использовать преступную силу для достижения политических целей", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, очень важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности за военные преступления, чтобы Международный уголовный суд мог провести необходимое расследование, установить факты и собрать доказательства.

Отвечая на вопрос СМИ по поводу вероятных атак на территории эрефии, генсек подчеркнул, что НАТО по-прежнему не является стороной конфликта, а Украина имеет право на оборону.

"Мы сейчас точно придерживаемся той же позиции, что в начале войны - Украина имеет право обороняться. российская агрессивная война против Украины является грубым нарушением международного права. Право на самооборону прописано в Хартии ООН... Это захватническая война президента птн и москвы против Украины. Украина имеет право защищать себя", - отметил генсек.