ВОЙНА В Украине США помогут Украине построить "армию будущего", - Блинкен

2023-06-03 12:20

 

США продолжат поддерживать Украину и помогут ей построить "армию будущего".

Об этом во время визита в Финляндию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, такая армия будет включать в себя "современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение для поддержания боеготовности сил и средств".

Блинкен подчеркнул, что США будут поощрять мирные инициативы Украины со стороны других.

В то же время, Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку предпосылкой эффективной дипломатии является способность Киева сдерживать и защищаться от агрессии, добавил госсекретарь.

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