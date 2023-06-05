ВОЙНА В Украине В Україні змінилися правила складання водійських іспитів - ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ

2023-06-05 11:33

В Україні змінилися правила складання водійських іспитів. Стартував пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту.

ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ:

  • Зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів до 55 з 148 наявних зараз.
  • Класи будуть облаштовані камерами з записом звуку, повним охопленням й ідентифікацією особи за FACE ID.
  • Камери в авто автоматично відвантажуватимуть відео на сервер , що не допускає впливу екзаменатора.
  • Оскаржити кінцеву оцінку буде можливо впродовж 30 днів саме стільки зберігатиметься відеозапис.
  • Моніторинг відео здійснюватиметься на трьох рівнях: територіальному, регіональному і загальнодержавному.
  • Послідовність питань в білетах оновлюватиметься за випадковою послідовністю варіантів.

Ці правила вже почали діяти у тестовому режимі у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях.

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