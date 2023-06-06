ВОЙНА В Украине Из-за разрушения Каховской ГЭС в Кривом Роге ввели ограничения по водоснабжению

2023-06-06 14:32

Водоснабжение города Кривой Рог в Днепропетровской области после подрыва российскими захватчиками плотины Каховской гидроэлектростанции будет обеспечено, однако потребление воды промышленными предприятиями города будет существенно снижено, а для населения - несколько ограничено. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

Он признал, что в связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация в городе очень сложная, но контролируемая.



"В Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов - здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище Южное. Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали обширный перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях", - написал Вилкул.



По его словам, уже состоялось экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен план, предусматривающий технические и организационные мероприятия.



"Главное - вода будет. Но сейчас наша задача - на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховки. Максимально необходимо уменьшить потребление воды промышленностью… Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов плюс будут обеспечиваться проток и циркулирование. Полностью запрещен полив из шлангов", - сообщил Вилкул.



В селах Криворожской общины "по дуге от Ингульца через низ в Софиевку" подача воды будет только с 08.00 до 12.00.



"Если этих мер будет недостаточно - будут вводиться дополнительные ограничения, но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была", - заверил глава городской военной администрации.