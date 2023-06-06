ВОЙНА В Украине Из-за разрушения Каховской ГЭС в Кривом Роге ввели ограничения по водоснабжению

2023-06-06 14:32

Водоснабжение города Кривой Рог в Днепропетровской области после подрыва российскими захватчиками плотины Каховской гидроэлектростанции будет обеспечено, однако потребление воды промышленными предприятиями города будет существенно снижено, а для населения - несколько ограничено. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

Он признал, что в связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация в городе очень сложная, но контролируемая.

"В Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов - здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище Южное. Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали обширный перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях", - написал Вилкул.

По его словам, уже состоялось экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен план, предусматривающий технические и организационные мероприятия.

"Главное - вода будет. Но сейчас наша задача - на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховки. Максимально необходимо уменьшить потребление воды промышленностью… Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов плюс будут обеспечиваться проток и циркулирование. Полностью запрещен полив из шлангов", - сообщил Вилкул.

В селах Криворожской общины "по дуге от Ингульца через низ в Софиевку" подача воды будет только с 08.00 до 12.00.

"Если этих мер будет недостаточно - будут вводиться дополнительные ограничения, но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была", - заверил глава городской военной администрации.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВСУ пояснили, навіщо ворог вдався до підриву Каховської ГЕС на Херсонщині

2023-06-06 15:37

Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС військовим злочином, що спричинив найбільшу катастрофу в Європі

2023-06-06 13:35

В разведке считают, что подрыв Каховской ГЭС подтверждает панику и хаос среди оккупантов

2023-06-06 11:33

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС

2023-06-06 10:57

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подрыв Каховской ГЭС: в Днепр попало 150 тонн масла

2023-06-06 18:26

Без каховской воды реакторы ЗАЭС могут расплавиться, но пока угрозы нет – МАГАТЭ

2023-06-06 17:37

Потери роССии: Уничтожено 800 оккупантов, 57 единиц техники и 36 артсистем за сутки

2023-06-06 16:48

Австралия обсуждает передачу Киеву самолетов - СМИ

2023-06-06 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подрыв Каховской ГЭС: в Днепр попало 150 тонн масла 2023-06-06 18:26
Без каховской воды реакторы ЗАЭС могут расплавиться, но пока угрозы нет – МАГАТЭ 2023-06-06 17:37
Потери роССии: Уничтожено 800 оккупантов, 57 единиц техники и 36 артсистем за сутки 2023-06-06 16:48
Австралия обсуждает передачу Киеву самолетов - СМИ 2023-06-06 16:05