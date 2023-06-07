ВОЙНА В Украине Бои за Бахмут: ВСУ перешли из обороны в наступление

2023-06-07 16:05

 

За сутки ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние до 1100 метров, враг перешел к обороне.

Украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление и имеют значительное продвижение на ряде участков. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты", - заявила она.

По словам Маляр, наемники ЧВК "Вагнер" остаются кое-где в тыловых подразделениях. Но основное бремя боевых действий с российской стороны сейчас несет регулярная армия РФ, в том числе десантно-штурмовые подразделения.

"Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг - это фактически укрепленный район. Готовились укрепления заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - подчеркнула замминистра.

Ситуация на Бахмутском направлении

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявлял, что ВСУ в Бахмуте истощили ЧВК "Вагнер". Наемники были выведены из города к началу лета.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бахмуте ВСУ ликвидировали 21 тыс. наемников ЧВК "Вагнера", еще 60 тыс. боевиков получили ранения.

Сегодня, 7 июня, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают дальнейшее движение на флангах, враг теряет позиции. Также он обнародовал видео и добавил, что на месте работает 3-я отдельная штурмовая бригада.

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