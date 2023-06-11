ВОЙНА В Украине Канада передает Украине конфискованный роССийский самолет Ан-124 "Руслан", - Трюдо

2023-06-11 11:30

 

Канада передает Украине конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан" в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции с президентом Зеленским.

Отмечается, что самолет отправят в рамках нового пакета военной помощи. В пакет также войдут десять тысяч артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator.

Кроме того, Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины и выделит нашей стране $500 млн долларов помощи.

Напомним, Ан-124 "Руслан" - один из крупнейших серийных грузовых самолетов в мире.

Россия эксплуатирует 36 Ан-124, из них десять принадлежат подсанкционной "Волга-Днепр", которая перевозит грузы для российской нефтегазовой и аэрокосмической промышленности.

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