Економіка Україна найближчим часом отримає понад 800 млн доларів кредиту від Світового банку під гарантії Канади

2026-09-16 10:27

Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine. Їх спрямують на компенсацію видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.

Прем’єр також подякував Канаді та Світовому банку за допомогу, назвавши її "вагомою та послідовною підтримкою" України.

Наразі Канада веде переговори про внесок у кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Оттава прагне посилити зв’язки з Європою та зменшити залежність від США.

Цього вересня президент України Володимир Зеленський і прем'є-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство між двома країнами. Документ передбачає намір двох країн вивести відносини на рівень всеосяжного стратегічного партнерства.