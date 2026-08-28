Економіка Канада запровадила суворі мита на американський імпорт обсягом близько $20 мільярдів

2026-08-28 12:35

Канада запровадила мита на американський імпорт обсягом близько $20 мільярдів на рік у відповідь на нові торгові збори Вашингтона, а також оголосила заходи підтримки ⁠бізнесу та працівників. Про це повідомив канадський уряд.

Зазначається, що мита у розмірі 15%, 25% і 50% на американські товари набудуть чинності 8 вересня і будуть поширюватися приблизно на 700 видів продукції, що імпортується зі США.

Мита у розмірі 50% будуть введені на ‌сталь, алюміній, меблі та одяг, 25% - на сир, побутову техніку та деякі види морепродуктів, а 15% - на електроніку та інструменти, повідомив журналістам представник канадського уряду. Білий будинок та офіс ⁠торгового представника США не відповіли негайно на ‌прохання Рейтер про коментар.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив 50% мит на певні товари з Канади.

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Економіка

Канада запровадила суворі мита на американський імпорт обсягом близько $20 мільярдів 2026-08-28 12:35
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