Канада запровадила суворі мита на американський імпорт обсягом близько $20 мільярдів

Канада запровадила мита на американський імпорт обсягом близько $20 мільярдів на рік у відповідь на нові торгові збори Вашингтона, а також оголосила заходи підтримки бізнесу та працівників. Про це повідомив канадський уряд.
Зазначається, що мита у розмірі 15%, 25% і 50% на американські товари набудуть чинності 8 вересня і будуть поширюватися приблизно на 700 видів продукції, що імпортується зі США.
Мита у розмірі 50% будуть введені на сталь, алюміній, меблі та одяг, 25% - на сир, побутову техніку та деякі види морепродуктів, а 15% - на електроніку та інструменти, повідомив журналістам представник канадського уряду. Білий будинок та офіс торгового представника США не відповіли негайно на прохання Рейтер про коментар.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив 50% мит на певні товари з Канади.