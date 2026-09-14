ВІЙНА В Україні Генеральний прокурор Руслан Кравченко вночі 14 вересня покинув Україну на службовому авто

2026-09-14 14:42

Генеральний прокурор Руслан Кравченко вночі 14 вересня виїхав за межі України. Про це вранці заявили у Центрі протидії корупції.



У ЦПК стверджують, що перед виїздом Кравченко записав відео, у якому заявив про нібито вчинення злочинів директором НАБУ Семеном Кривоносом та близькою до керівника САП особою.



За даними джерел Української правди, Кравченко перетнув кордон близько 2:30 ночі на службовому автомобілі.



У Центрі протидії корупції також заявили, що виїзд за кордон для генпрокурора був можливий лише за відповідного дозволу.



Сам Генпрокурор Кравченко, за твердженням УП, підтвердив, що перебуває за кордоном у відрядженні.



За його словами, в межах зустрічей під час поїздки він "має намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету".

У ДПСУ підтвердили законність виїзду Кравченка за межі України

Речник Держприкордонслужби Демченко пояснив, що перетнути кордон можна лише за наявності відповідних документів.

При цьому інформацію про перетин кордону конкретними людьми прикордонники не розголошують.

Напередодні Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.