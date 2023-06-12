ВОЙНА В Украине фото ВСУ освободили населенные пункты Благодатное и Макаровку, - Минобороны

2023-06-12 16:05

Украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Макаровка Донецкой области. Также Силами обороны деоккупирован населенный пункт Благодатное.

Об этом заявила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров", - сообщила она.

По ее словам, на юге ВСУ продвинулись по двум направлениях от 300 до 1500 метров.

"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - заявила Маляр.

При этом она добавила, что на направлениях, где украинские войска в обороне, ни одна позиция не потеряна.