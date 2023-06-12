Украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Макаровка Донецкой области. Также Силами обороны деоккупирован населенный пункт Благодатное.
Об этом заявила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.
"На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров", - сообщила она.
По ее словам, на юге ВСУ продвинулись по двум направлениях от 300 до 1500 метров.
"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - заявила Маляр.
При этом она добавила, что на направлениях, где украинские войска в обороне, ни одна позиция не потеряна.