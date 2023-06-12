ВОЙНА В Украине "Самолетная коалиция", ПВО, снаряды: Резников раскрыл детали июньского заседания "Рамштайн"

2023-06-12 21:37

 

В состав украинской делегации включили представителей Воздушных сил ВСУ.

На заседании "Рамштайн" в июне будут обсуждаться детали "самолетной коалиции", а также вопросы ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Минобороны.

"Прежде всего мы ожидаем аналогичного уровня поддержки со стороны партнеров. В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран", — отметил он.

В состав украинской делегации Алексей Резников включил представителей Воздушных сил.

"Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовкой пилотов и логистическими вопросами", — отметил министр обороны

"Дальше — все остальное. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", — резюмировал Резников.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 15 июня в Брюсселе.

Напомним, у Зеленского раскрыли состав "коалиции истребителей" для Украины.

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