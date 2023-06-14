ВОЙНА В Украине Германия подтвердила, что планирует значительно нарастить поставки Украине танков Leopard

2023-06-14 12:28

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 для нужд Украины. Об этом он сказал в эфире RTL Direkt.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1A5 с июля и далее. И до конца года их будет более 100", - отметил он.

По словам Писториуса, на войне гибнут люди, уничтожается оружие. Поэтому поддержка Украины очень важна.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды также планируют закупить для ВСУ десятки танков Leopard.