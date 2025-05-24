Мир В горах Чехии туристы случайно наткнулись на тайник с историческими артефактами и почти 4 кг золота

2025-05-24 13:34

На северо-востоке Чехии, в горах Крконоше, двое туристов во время прогулки случайно наткнулись на историческое сокровище, сообщает CNN.

На лесном склоне им попалась алюминиевая коробка, которая торчала из каменной стены. Внутри были золотые браслеты, пудреница, гребень, 17 портсигаров и почти 600 монет из золота.

Общий вес монет составляет 3,7 кг, а предварительная оценка – около 360 тысяч долларов. Все предметы туристы передали в Музей Восточной Богемии. Находка стала неожиданностью для ученых, так как ни одна из монет не принадлежит Чехии: половина имеет балканское происхождение, другая часть – французское.

Как отметил нумизмат Войтех Бредле, это беспрецедентная ситуация: "Обычно находки в Чехии, датируемые XX веком, содержат преимущественно немецкие и чехословацкие монеты. Здесь нет ни одной такой. Некоторые монеты имеют контрамарки с бывшей Югославии. Их отчеканили где-то в 1920-х или 1930-х годах. Я не знаю ни одной другой находки в Чехии, которая имела бы такие монеты".

Историки предполагают, что тайник могли оставить перед Второй мировой войной или в её завершающий период в 1945 году, когда местность покидали немцы. Также есть версия, что это была частная коллекция – возможно, музейного работника или контрабандиста.

Мэри Гейманн, эксперт по Чехословакии из Кардиффского университета (Великобритания), отметила, что самая старая монета из тайника датируется 1921 годом.

Портсигары ещё не открывали – исследователи предполагают, что внутри могут быть дополнительные предметы или даже документы. После полной оценки сокровище планируют выставить в публичной коллекции.

Согласно чешскому законодательству, археологические находки становятся собственностью региона. Однако тот, кто их нашёл, имеет право на денежное вознаграждение – его размер определят после полной оценки исторической и материальной ценности.