Політика Президент Чехії Петр Павел заявив про потребу збивати російські дрони та літаки

2025-12-08 08:23

Європа в майбутньому суворіше реагуватиме на провокації рф і цілком може піти на збиття російського дрона чи літака. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю The Sunday Times.

За його словами, нерішучість західних лідерів проявляться в неналежній реакції на порушення повітряного простору.

Утім, чеський лідер переконаний, що в НАТО є вагомі підстави для того, щоб дати набагато суворішу відсіч, ніж це було раніше.

"Я вважаю, що якщо ці порушення триватимуть, настане момент, коли нам доведеться застосувати більш круті заходи, зокрема, ймовірно, (доведеться - ред.) збити російський літак або безпілотник. Росія не допустила б повторення порушень свого повітряного простору. І ми мусимо вчинити так само", – підкреслив він.

Він додав, що ці порушення є навмисними, добре спланованими і спрямованими на досягнення кількох цілей.

"Одною з них є демонстрація того, що Росія може це зробити. Другою – перевірка нашої системи протиповітряної оборони. Але це також перевірка нашої рішучості діяти в порядку самооборони", – додав він.