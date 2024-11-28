Политика Настоящие переговоры с рф нереальны: экспосол США в москве предостерег Запад от иллюзий

2024-11-28 20:48



Диалог с россиянами нужен, но это ни в коем случае нельзя считать переговорами.

Переговоры между сторонами конфликта, как их понимают на Западе, предполагают доверие, честность и поиск компромиссов. С Путиным и Кремлем это никогда не будет возможно.

Об этом заявил бывший посол США в Москве в 2019-2022 годах, опытный дипломат Джон Салливан в комментарии для BBC.

"Поймите меня правильно. Нам нужен диалог с россиянами, и, что важно, нужно слушать, что они говорят нам. Но это нельзя называть переговорами! Что говорит Путин, на какие компромиссы он готов пойти? Ни на какие! Он никогда не пойдет на уступки в отношении провозглашенных им военных целей, то есть "денацификации и демилитаризации" Украины И поверьте, Украина – это только начало", – подчеркнул Салливан.

По его словам, Путин может согласиться только на временное прекращение огня и только тогда, когда будет вынужден искать передышку из-за сложной ситуации на фронте.

"Если вы до сих пор думаете о переговорах с ним [Путиным – ред.] так, как привыкли думать на Западе, тогда готовьтесь к поражению", — предостерег Джон Салливан западную аудиторию от политических иллюзий.

Напомним, команда президента Украины Владимира Зеленского и будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа могут не нравиться друг другу, но "сама Украина россиян за стол не усадит ". Источник в политической верхушке Украины говорит, что главная задача сейчас – "никуда не вляпаться и не давить излишне" до инаугурации президента США.