ВОЙНА В Украине фото Появились новые снимки разрушенной Каховской ГЭС

2023-06-18 09:30

 

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и деревни ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Как теперь выглядит взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС, а также речной терминал Нибулон виден на новых фото Maxar за пятницу, 16 июня, имеющихся в распоряжении Схем.

На снимках можно увидеть уничтоженную российскими оккупантами плотину и затопленные окрестности.
 На одном из кадров также показан речной терминал Нибулон в поселке городского типа Казацкое, недалеко от взорванной гидроэлектростанции.
 
 "Раньше терминал был полностью затоплен, однако последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться", - указали авторы публикации.
 
Отметим, что 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию ​​в Херсонской области.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС россияне блокировали спасение мирного населения от затопления, а также выдавали за свою "работу" кадры эвакуации украинской стороны.
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