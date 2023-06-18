фото Появились новые снимки разрушенной Каховской ГЭС
2023-06-18 09:30
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и деревни ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Как теперь выглядит взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС, а также речной терминал Нибулон виден на новых фото Maxar за пятницу, 16 июня, имеющихся в распоряжении Схем.
На снимках можно увидеть уничтоженную российскими оккупантами плотину и затопленные окрестности.
На одном из кадров также показан речной терминал Нибулон в поселке городского типа Казацкое, недалеко от взорванной гидроэлектростанции.
"Раньше терминал был полностью затоплен, однако последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться", - указали авторы публикации.
Отметим, что 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области.
Напомним, после подрыва Каховской ГЭС россияне блокировали спасение мирного населения от затопления, а также выдавали за свою "работу" кадры эвакуации украинской стороны.