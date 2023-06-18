ВОЙНА В Украине фото Появились новые снимки разрушенной Каховской ГЭС

2023-06-18 09:30

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и деревни ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Как теперь выглядит взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС, а также речной терминал Нибулон виден на новых фото Maxar за пятницу, 16 июня, имеющихся в распоряжении Схем.