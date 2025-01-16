ВОЙНА В Украине В ТЦК заявили, что причина развертывания блокпостов на въездах в Киев - поиск диверсантов

2025-01-16 08:26

Развертывание блокпостов на въездах в Киев было местной инициативой, а не военных или ТЦК. Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак, сообщает Вечерний Киев.

По ее словам, к проверкам документов у военнообязанных не причастны территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), поскольку "этот вопрос относится к компетенции органов безопасности, в частности полиции, СБУ и военных, выполняющих задачи на блокпостах".

"Необходимость привлечения мобильных блокпостов на тех или иных участках столицы определяется на соответствующих совещаниях с участием военно-гражданской администрации", - уточнила Козак.

По ее словам, блокпосты появились из-за необходимости проверок транспортных средств на выявление вредных грузов, диверсионных групп и других угроз безопасности.

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