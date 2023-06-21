ВОЙНА В Украине Верховная Рада может упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов должников

2023-06-21 10:29

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9363 о внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства, которым, в частности, предлагается упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов должников

Законопроектом предлагается установить, что снятие ареста будет происходить автоматически после поступления на соответствующий счет государственной исполнительной службы подлежащей взысканию суммы.

В случае выполнения указанного условия автоматизированной системой исполнительного производства будет сформировано уведомление о погашении задолженности, являющееся основанием для исключения лица из реестра должников и снятия ареста с его банковского счета или счетов В настоящее время арест с банковских счетов физлиц снимается после поступления постановления от исполнительной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что физические лица могут с арестованных счетов тратить не более 13400 грн в месяц, но платить налоги без ограничений При этом пользоваться указанными средствами клиент сможет только после поступления постановления от государственного исполнителя, в котором будет определен соответствующий счет.