ВОЙНА В Украине фото Готовятся защищать Крым: разведка Британии показала снимки оборонительных рубежей роССиян

2023-06-21 16:05



В британской разведке высказали убеждение, что эта тщательно продуманная оборона подчеркивает опасения оккупантов, что украинские силы способны напрямую атаковать полуостров.

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели российские оккупанты прилагают значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

Об этом сообщили в британской разведке. "Сюда входит обширная полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью", - отметили аналитики разведки.

В британской разведке высказали убеждение, что эти тщательно продуманные средства обороны подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать оккупированный полуостров.

"Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", - подчеркнули в британской разведке.

Ситуация в Крыму

Россия оккупировала Крым в 2014 году. А с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украине заговорили о необходимости освободить полуостров.

Прошлым летом в Крыму начали происходить "бавовна", а в октябре 2022 года там прозвучал взрыв на Крымском мосту. После этого российские оккупанты озадачились обороной полуострова.

Некоторые западные аналитики считают, что для завершения войны и победы Украина должна освободить Крым.