ВОЙНА В Украине Доплаты 30, 50 и 100 тысяч гривен: кому из военнослужащих ВСУ выплатят в июле

2023-06-25 16:30

Некоторым категориям военнослужащих в Украине отметили доплаты в размере 30 тысяч гривен. Из-за того, что порядок начисления выплат изменился, в июле военные получат не все средства.

Об этом говорится в материале 24 канала.

Дополнительное вознаграждение в 30 тысяч

Такие доплаты и далее будут получать некоторые военнослужащие. Речь идет о военных:

выполняющих задачи в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ,

находящихся в составе пунктов управления Генштаба,

осуществляющих управление действующими группировками войск,

осуществляющих задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороны объектов критической инфраструктуры или задачи по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий в соответствии с логистическими распоряжениями.

Обратите внимание, что даже если защитник находится не в зоне боевых действий, но выполняет боевое задание, он имеет право получить выплату.

Как пояснили в Минобороны, средства не будут получать все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего. А также те, кто находится за пределами районов ведения боевых действий и не выполняет боевые задачи.

Доплаты в 50 и 100 тысяч гривен

Прибавку в 50 тысяч гривен получат военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления. А также те, кто управляет подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения.

Выплату в 100 тысяч гривен и дальше будут получать те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой. Это касается:

Военных, выполняющих задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий.

Летчиков, совершающие полеты в районах ведения военных действий.

Военных, состоящих в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий.

Моряков, выполняющих задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования.

Медицинского персонала медицинских частей и подразделений в районах ведения военных действий.

Важно, что 100 тысяч гривен присваивается: