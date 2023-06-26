ВОЙНА В Украине Восстание пригожина показывает, что война против Украины раскалывает власть рф, - Боррель

2023-06-26 19:15

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что мятеж Пригожина свидетельствует о том, что российская агрессия раскалывает власть в РФ.

Об этом пишет AFP.

"То, что произошло в эти выходные, показывает, что война против Украины раскалывает российские власти и влияет на ее политическую систему", - подчеркнул он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 23 июня российская армия совершила ракетный обстрел лагеря ЧВК "Вагнер". В ответ главарь ЧВК объявил о походе на Москву. ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже и возбудила уголовное дело.

Позже Пригожин заявил, что его войска зашли в Ростов. Он утверждает, что ЧВК "Вагнер" захватил город и штаб южного округа. Далее Пригожин собирается идти на Москву, чтобы отстранить от власти военное руководство РФ.

24 июня Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает бойцов группировки и возвращает в полевые лагеря.