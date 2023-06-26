ВОЙНА В Украине В пруду-охладителе Запорожской АЭС зафиксировано незначительное снижение уровня воды - Энергоатом

2023-06-26 21:37

 

В пруду-охладителе Запорожской АЭС, которую контролируют российские оккупанты, после подрыва ими плотины Каховской ГЭС, зафиксировано незначительное снижение уровня воды. Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что имеющегося уровня воды достаточно для обеспечения нынешних потребностей станции.

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“По состоянию на 08:00 26 июня фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, — на уровне 11,15 м... В течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища”, — сообщили в Энергоатоме.

Напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

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