Экономика Китай опасаясь санкций резко сократил объемы импорта российской нефти

2025-04-22 10:26

В январе-марте 2025 года Китай сократил объемы импорта российской нефти на 14,7% в годовом выражении - до 24,315 млн тонн. Стоимость поставок за этот период составила $13 млрд, что на 22% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.​

Однако, несмотря на снижение объемов, россия сохранила позицию крупнейшего поставщика нефти в Китай. На нефть приходится более 40% стоимости всего импорта из рф в КНР.​

Снижение импорта в первом квартале может быть связано с осторожностью китайских государственных компаний в отношении санкционных рисков.