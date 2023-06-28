ВОЙНА В Украине фото На Львовщине задержана девушка, наладившая схему нелегального выезда призывников за границу

2023-06-28 10:29

Жительница Волыни наладила схему нелегального выезда призывников за границу. Правоохранители задержали 26-летнюю женщину вблизи одного из пунктов пропуска на Львовщине. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Фигурантка как раз собиралась отправить "клиента" в заграничное путешествие. За такую услугу женщина получила плату в размере 5500 долларов США. По отлаженной схеме желающих незаконно выехать за границу злоумышленники предварительно вносили в электронную систему Путь, что давало им право как водителям, осуществляющим международные перевозки, выезжать за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли значительные суммы средств в национальной и иностранной валюте, банковские карты, компьютерную технику, печати, черновые записи.

Женщина была задержана, ей объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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