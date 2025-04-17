Жизнь ГБР завершило расследование против полицейского, который за деньги вывозил уклонистов в Румынию

2025-04-17 11:34

Правоохранителя из Черновицкой области обвиняют в переправке военнообязанных через границу за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Черновицкой области, который пытался вывезти за границу военнообязанного в багажнике авто", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

С ноября 2024 года правоохранитель вывозил военнообязанных мужчин в Румынию, используя служебную информацию о маршрутах и времени передвижения пограничных нарядов.

За 20 тыс. евро правоохранитель доставлял мужчин к границе и лично проводил их пешим маршрутом в соседнюю страну. К месту пересечения границы он доставлял их на собственном автомобиле.

16 января злоумышленника задержали "на горячем". Во время обыска у него изъято наличными 20 тыс. евро, а в багажнике авто обнаружен мужчина, который пытался незаконно пересечь границу. В настоящее время правоохранителя отстранили от занимаемой должности.

Он обвиняется в просьбе предоставить должностному лицу неправомерную выгоду для себя за совершение действия с использованием служебного положения и в организации незаконной переправки лица через государственную границу по ч. 1 ст. 368 и ч. 3 ст. 332 УКУ.

Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы.