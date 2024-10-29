Жизнь На Закарпатье разоблачили креативную схему побега уклонистов за границу

2024-10-29 13:35

Пограничники и правоохранители на Закарпатье разоблачили креативную схему побега уклонистов за границу. Беглеца пытались на ходу подсадить в поезд, следовавший за границу. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Организаторы схемы планировали подсадить "клиента" в пассажирский поезд международного сообщения Чоп - Захонь, который после завершения пограничного и таможенного контроля направлялся в Венгрию.

Эту услугу переправщики оценили в тысячу долларов. Половину суммы "клиент" уплатил сразу, а остальное должен был отдать после посадки в поезд.

"Пересечение границы должно было состояться в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину к месту, где поезд замедляет движение, другой участник схемы находился в вагоне и должен был открыть дверь и помочь "клиенту" запрыгнуть внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГПСУ и Нацполиции", - говорится в сообщении.

Организаторов схемы задержали и отправили в изолятор временного содержания в Закарпатской области. Некоторые из них сопротивлялись при задержании.