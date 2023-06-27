Мир путин обратился к военнослужащим: "Вы остановили гражданскую войну"

2023-06-27 20:48

президент россии владимир путин сегодня выступил на Соборной площади перед военнослужащими рф. В своем выступлении он расхвалил российских военных, что они якобы остановили гражданскую войну в рф из-за метежа евгения пригожина.

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«У противостояния с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики, они не дрогнули. Вы фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко и слажено. Доказали свою верность народу россии и воинской присяги. Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны сво во время попытки мятежа", -заявил диктатор.

Детали

Также путин заявил, что «быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан»

Он поблагодарил весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что их "решительность и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа".

Также путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе мятежа военных.

Дополнение

Во время противостояния "вагнеровцев" с российскими властями погибли от 13 до 20 российских военных. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на местных военкоров.

Это все лица, которые могли находились на бортах, якобы, сбитых "вагнеровцами" самолетов и вертолетов.

В частности, утверждается, что могли погибнуть восемь человек, которые были на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.